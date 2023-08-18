Лишь один знак Зодиака может воплотить мечты до конца лета, обещают карты Таро

Возможно придется потрудиться, но оно того стоит

Последний месяц лета одному знаку Зодиака предоставит возможность найти вдохновение, реализовать свои таланты и воплотить мечты.

И этим знаком Зодиака являются Весы, говорит гороскоп Таро на август 2023 года, составленный "Телеграфом".

Весам выпала карта Звезда

Это одна из самых положительных карт в колоде, которая говорит, что перед Вами внезапно может раскрыться дверь в целый новый дивный мир, — вот-вот могут случиться положительные события, будет очень легко добиться успехов, Вы будете "в ресурсе" заниматься самореализацией, реализовывать свои мечты и таланты. Если ранее Вас что-то будто сковывало, мешало двигаться вперед, то эти путы могут наконец исчезнуть.

Если Вы все же не чувствуете в себе ничего подобного, то попробуйте заняться медитацией, это может помочь Вам настроиться на верный лад.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.

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