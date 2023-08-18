Гороскоп Таро на неделю: Дев ждут неприятности, а Раков, - конец черной полосы

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Конец лета многим принесет хорошие новости, удачу и позитивные события, однако у некоторых не обойдется и без потерь.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 21 по 27 августа 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Семерка мечей

В ближайшее время уравновесится какая-то ситуация в Вашей жизни. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Телец — Туз пентаклей

Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время карта обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Близнецы — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Рак — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы повстречаете кого-то особенного.

Лев — перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Дева — перевернутая Девятка жезлов

В ближайшее время в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Весы — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в скором времени Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Скорпион — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшую неделю Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Стрелец — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Козерог — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Водолей — перевернутая Верховная жрица

Скоро у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшую неделю меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Рыбы — Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.