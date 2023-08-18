Уничтожьте сорняки навсегда с помощью простых эффективных решений "из кухни": топ-3 средства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Использовать эти методы главное очень осторожно
И у людей, и у животных, и у растений есть такая "особенность", как привыкать к любым условиям жизни. Именно поэтому некоторые сорняки достаточно устойчивые к "стандартным" гербицидам. К счастью, есть альтернативные и самодельные методы удаления нежелательных растений.
Как пишет издание Express, уничтожить сорняки на своем огороде, в саду или между плитами во дворе можно подручными средствами, которые есть на каждой кухне. Отметим, что с этими средствами стоит быть максимально осторожными, чтобы не навредить полезным растениям.
Как избавиться от сорняков поручными средствами
- Кипяток
Кипящая вода эффективна только в том смысле, что она может убить или увянуть растение сверху, а это означает, что сорняк может выжить, используя свою корневую систему под землей, чтобы отрастить себя. Поэтому однократное использование кипятка не уничтожит сорняки навсегда. А вот многократное обливание сорняков кипящей водой со временем истощит ресурсы корневой системы до такой степени, что растение погибнет.
- Уксус
Уксус может эффективно уничтожать сорняки между трещинами в дорожном покрытии; однако его не следует использовать рядом с другими растениями, поскольку это может привести к тому, что они тоже пожелтеют и отомрут. Смешайте белый уксус с жидкостью для мытья посуды, чтобы получить мощное и эффективное средство для уничтожения сорняков.
- Соль
Соль может быть эффективной, если ее полить в почву, чтобы убить корни сорняков. Также соль обладает мощным действием, и может убивать слизней, бактерии, грибки, насекомых и червей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из злостных сорняков, с которыми сталкиваются дачники, это мокрица. Однако эффективные способы помогут избавиться от этого нежелательного растения.