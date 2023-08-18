Чем удобрить сад осенью: какие и когда вносить
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В почве должны накопиться питательные вещества на следующий сезон
Удобрение садовых культур в конце сезона поможет им пройти период зимнего покоя и обеспечит начальным питанием и энергией для активного старта следующей весной. Если помидоры в августе нужно подкормить золой, то основная потребность садовых деревьев — такие минеральные вещества, как фосфор и калий.
Как информирует Ukr.Media, для каждого вида нужны свои отдельные пропорции и концентрация. Также важно время, в которое надо вносить подкормку.
Как удобрять сад осенью — рекомендации специалистов
Груши и яблони подкармливаем сразу после уборки урожая. Им потребуется полтора стакана суперфосфата и один стакан сульфата калия под каждое дерево.
В сентябре нужно удобрить черешни и вишни. Для подкормки на одно дерево потребуется три столовых ложки сульфата калия и один стакан суперфосфата.
Смородину подкармливаем два раза. В конце сентября — начале октября нужно удобрить смородину, используя 1/2 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия. В конце октября удобрите смородину половиной ведра перепревшего навоза.
Если у вас на участке есть айва и крыжовник, подкормите эти культуры в конце сентября — начале октября и в конце октября. Первый раз — двойной суперфосфат (1,5 столовой ложки) и сульфат калий (4 столовые ложки). Второй раз — тоже полведра перепревшего навоза.
Малине будет достаточно одного раза — для подкормки используйте перепревший навоз. На один квадратный метр посадки нужно 3 килограмма, удобрение проводится в конце октября.
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