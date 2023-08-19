Избавьтесь от пауков в доме с помощью растений: вредители ненавидят эти запахи

Эти методы очень доступны и бюджетны

В конце августа начинается сезон спаривания пауков, а это означает, что многие дома могут столкнуться с нежелательными гостями. К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые помогут предотвратить "нападение" пауков на ваше жилище.

К примеру, избавиться от пауков можно посадив у себя дома некоторые растения, пишет издание Express. Эти вредители ненавидят определенные запахи, поэтому стоит распылить эти ароматы по дому.

Как прогнать пауков из дома

Лаванда

Пауки "терпеть не могут" лаванду и хотят быть подальше от ее запаха, а это означает, что дом, пахнущий лавандой, идеален. Можно использовать как растения для отпугивания вредителей, как масло лаванды, чтобы распространить аромат по всему дому.

Мята

Еще один запах, который пауки не переносят, — это свежий запах мяты. Зажгите свечу с ароматом мяты, чтобы распространить аромат, или даже добавьте свежую мяту в некоторые из ваших блюд, чтобы отчетливый запах отпугнул их. Можно также нанести немного масла мяты на ватный диск и протереть им подоконники, чтобы отвадить нежеланных гостей.

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