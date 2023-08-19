Избавьтесь от пауков в доме с помощью растений: вредители ненавидят эти запахи
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Эти методы очень доступны и бюджетны
В конце августа начинается сезон спаривания пауков, а это означает, что многие дома могут столкнуться с нежелательными гостями. К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые помогут предотвратить "нападение" пауков на ваше жилище.
К примеру, избавиться от пауков можно посадив у себя дома некоторые растения, пишет издание Express. Эти вредители ненавидят определенные запахи, поэтому стоит распылить эти ароматы по дому.
Как прогнать пауков из дома
- Лаванда
Пауки "терпеть не могут" лаванду и хотят быть подальше от ее запаха, а это означает, что дом, пахнущий лавандой, идеален. Можно использовать как растения для отпугивания вредителей, как масло лаванды, чтобы распространить аромат по всему дому.
- Мята
Еще один запах, который пауки не переносят, — это свежий запах мяты. Зажгите свечу с ароматом мяты, чтобы распространить аромат, или даже добавьте свежую мяту в некоторые из ваших блюд, чтобы отчетливый запах отпугнул их. Можно также нанести немного масла мяты на ватный диск и протереть им подоконники, чтобы отвадить нежеланных гостей.
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