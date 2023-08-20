Будете собирать огурцы вплоть до первых морозов: чем удобрить овощ

Приготовить полезную подкормку для огурцов можно своими руками

С помощью особого удобрения для огурцов можно продлить период сбора урожая. Растение будет плодоносить осенью чуть ли не до заморозков, если обработать культуру "зеленым раствором".

Опытные дачники советуют подкармливать огурцы самодельным средством из травянистых растений, тогда культура будет плодоносить вплоть до середины октября. Об этом пишет Ukr.media.

Удобрять огурцы нужно для того, чтобы повысить их морозоустойчивость. Для этого огородники в равных частях смешивают четыре растения: мох, папоротник, люпин (альтернативный вариант – любые бобовые или крапива), конский щавель (или ревень). В удобную емкость засыпьте зеленую массу (на уровне половины), залейте водой и оставьте на неделю.

Полученный настрой следует разбавить водой в соотношении 1 к 10. После этого обрабатывайте раствором грядки с огурцами. Достаточно раз в неделю опрыскивать листья и подкармливать корни. Абсолютно натуральное и экологичное средство поможет вам дольше наслаждаться свежими плодами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других необходимых огурцам удобрениям. В августе дачники могут подкормить растение, чтобы овощ не желтел.