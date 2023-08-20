Розы зацветут быстрее и пышнее, если проделать с ними один дачный трюк

Не забывайте об удобрении роз, тем более нужен лишь один натуральный ингредиент

Выращивание роз – кропотливый труд. Дачники должны не только своевременно обрезать цветы, а и вносить полезные подкормки. Благодаря последнему розы будут цвети быстрее и пышнее.

Чтобы улучшить цветение роз, опытные садоводы советуют удобрять растение банановой кожурой. Советом поделилось издание Mirror.

Так, банановая кожура может использоваться садовниками в качестве удобрения. Этот натуральный продукт стимулирует цветение, делает кусты роз здоровыми и пышными, а не увядшими и тусклыми.

Следует внести банановую кожуру при посадке роз. Продукт насытит растение калием, который так необходим цветам. Прежде, чем поместить корень розы в почву, положите туда банановую кожуру. Лучше нарезать или измельчить продукт, чтобы питательные элементы быстрее усваивались.

Калий, полученный розами из банановой кожуры, не только способствует пышному цветению, а и укрепляет иммунитет культуры. Кроме того, такое удобрение предотвратит появление у кустов слабых стеблей и тускло-зеленых листьев.

Ранее "Телеграф" делился другими полезными советами, которые помогут вырастить роскошные розы на вашем участке. Цветоводы рекомендуют продолжать удобрение цветов и в сентябре.