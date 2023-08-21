Здравствуй, красивая жизнь: эти знаки Зодиака скоро могут позволить себе роскошь

Им стоит ждать улучшения финансового положения уже в ближайшее время

Конец лета в 2023 году будет чрезвычайно благоприятен в финансовом плане сразу для двух знаков Зодиака, — мало того, что им будет на все хватать, они возможно смогут себе позволить и что-то, что раньше считали роскошью.

Речь про такие знаки как Рак и Весы, говорит денежный гороскоп Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа.

Ракам выпала Императрица

Императрицы не бедствуют. Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Вскоре у Вас возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.

Весам выпала Королева пентаклей

Эта одна из самых благоприятных карт в финансовом раскладе, и она говорит, что в ближайшее время Вы будете разумно распоряжаться своими финансами, что позволит улучшить свое материальное положение, сделать выгодные вложения, достигнуть процветания. Также в ближайшее время Вы можете позволить себе что-то, что раньше считали роскошью.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.