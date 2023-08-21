Эти растения избавят вас от крыс в саду: грызуны убегут моментально

Отпугнуть грызунов можно без химии и различных ловушек

Крысы могут досаждать, когда гнездятся в саду, и, более того, они могут даже начать искать убежище внутри дома. Чтобы избежать таких проблем, и гуманным способом избавиться от этих грызунов — достаточно просто посадить на своем участке некоторые растения.

Как отмечает издание Express, есть как минимум три садовых растений, которые могут помочь отпугнуть крыс от сада. Грызуны терпеть не могут их запах, поэтому быстро и как можно дальше от них убегают.

Как вывести крыс из сада

Мята — ее сильный запах очень неприятный для крыс, поэтому это отличное растение для отпугивания грызунов.

Чеснок — его запах также отталкивает грызунов. Они будут колебаться, прежде чем приблизиться к нему. Можно также брызнуть чесночной водой в крысиную нору, чтобы вредители наверняка покинули ваш участок.

— его запах также отталкивает грызунов. Они будут колебаться, прежде чем приблизиться к нему. Можно также брызнуть чесночной водой в крысиную нору, чтобы вредители наверняка покинули ваш участок. Лаванда также является растением, которое хорошо отпугивает грызунов. Причина — ее сильный запах, который совершенно не нравится крысам. Его сильный запах может отбить у них охоту искать пищу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ваш участок может заинтересовать кротов. К счастью, есть гуманные способы справиться с этим вредителем.