Дважды в неделю обрабатывайте растения этим раствором: вредители и не сунутся

Чтобы отвадить от участка нежелательных насекомых, необязательно тратить деньги на химикаты

Борьба с вредителями – основная задача для дачников в течение всего сезона. Опытные огородники вместо агрессивной химии используют против паразитов самодельные средства.

Чтобы отвадить вредителей от сада и огорода, воспользуйтесь натуральным раствором. Об этом говорится в материале Ukr.media.

Так, настоящим помощником по уходу за земельными "квадратами" станут натуральные ингредиенты – чеснок или лук. Из шелухи этих овощей дачники могут приготовить спрей. Средство, которое легко сделать своими руками, отпугнет вредителей.

Как приготовить чесночно-луковый раствор от паразитов на дачном участке? Сначала соберите шелуху лука и чеснока, поместите в кастрюлю, залейте водой и прокипятите на небольшом огне в течение 10 минут. После этого оставьте смесь, чтобы она остыла. Далее полученный раствор залейте в пульверизатор.

Проводите опрыскивание растений в саду и на огороде дважды в неделю. Средство отвадит от ваших растений распространенных вредителей, в частности тлю и паутинного клеща.

Урожай огородников страдает не только от насекомых, а и от брюхоногих. Однако раствор из подручных средств поможет избавиться от слизней на участке.