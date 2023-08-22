Их ждет удача, процветание и счастье: названы счастливчики недели по картам Таро

Для них эта неделя будет чрезвычайно удачной

Сразу пяти знакам Зодиака конец лета в 2023 году принесет море счастья, изобилия и успеха.

Речь идет про таких знаков как Овен, Телец, Рак, Козерог и Рыбы, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа включительно.

Овнам выпала перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что на неделе уравновесится какая-то ситуация в Вашей жизни, которая не давала Вам покоя. В скором времени Вы можете получить извинения, признание, прибавку, или же другое вознаграждение за свои труды.

Тельцам выпал Туз пентаклей

Карта обещает Вам процветание и новые приобретения уже в ближайшем времени. Скоро Вас могут ждать хорошие новости по работе, собственности или бизнесу.

Ракам выпал Король кубков

Эта карта обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы повстречаете кого-то особенного.

Козерогам выпала Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Рыбам выпала Четверка жезлов

Эта карта обещает, что в ближайшие дни Вас ждет счастливое окончание чего-то, — это может касаться рабочих, романтических, семейных дел, или же даже борьбы с болезнью.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели в финансовом плане.