Без этого удобрения не обойтись томатам и розам: абсолютно натуральная подкормка

Не спешите выбрасывать кожура банана, этот неожиданный ингредиент пригодится вам на участке

Опытные дачники часто используют остатки различных продуктов для удобрения растений или защиты их от вредителей. Абсолютно натуральный компонент – банановая кожура – принесет особую пользу розам и помидорам.

Если удобрять розы и томаты кожурой бананов, то растения будут лучше расти и "отпугнут" кошек. Об этом пишет материал Express.

Так, бананы содержат калий, который помогает стимулировать обильное цветение и урожайность. Тогда как фосфор полезен для корней и побегов. Магний же помогает фотосинтезу.

Как использовать банановую кожуру для удобрения роз? Вы можете нарезать кожуру и разложить у основания цветов. Или же смешайте измельченные банановые очистки с кофейной гущей и прикопайте вокруг роз.

С помидорами дачники могут поступить таким же образом. Если поместить нарезанную кожура банан внизу кустов с томатами, то плоды вырастут ярко-красными и большими. Чтобы отогнать от участка кошек, огородники советуют немного закопать банановой кожуры возле помидоров. Оказалось, что кожура источает запах определенных химикатов, которые кошки не любят.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других натуральных удобрениях, которые умелые дачники применяют в саду и на огороде. Кроме кожуры бананов речь идет о кофейной гуще и яичной скорлупе.