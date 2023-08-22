Без этого удобрения не обойтись томатам и розам: абсолютно натуральная подкормка
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Не спешите выбрасывать кожура банана, этот неожиданный ингредиент пригодится вам на участке
Опытные дачники часто используют остатки различных продуктов для удобрения растений или защиты их от вредителей. Абсолютно натуральный компонент – банановая кожура – принесет особую пользу розам и помидорам.
Если удобрять розы и томаты кожурой бананов, то растения будут лучше расти и "отпугнут" кошек. Об этом пишет материал Express.
Так, бананы содержат калий, который помогает стимулировать обильное цветение и урожайность. Тогда как фосфор полезен для корней и побегов. Магний же помогает фотосинтезу.
Как использовать банановую кожуру для удобрения роз? Вы можете нарезать кожуру и разложить у основания цветов. Или же смешайте измельченные банановые очистки с кофейной гущей и прикопайте вокруг роз.
С помидорами дачники могут поступить таким же образом. Если поместить нарезанную кожура банан внизу кустов с томатами, то плоды вырастут ярко-красными и большими. Чтобы отогнать от участка кошек, огородники советуют немного закопать банановой кожуры возле помидоров. Оказалось, что кожура источает запах определенных химикатов, которые кошки не любят.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других натуральных удобрениях, которые умелые дачники применяют в саду и на огороде. Кроме кожуры бананов речь идет о кофейной гуще и яичной скорлупе.