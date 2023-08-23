К осени получится шикарный урожай: что можно успеть посеять на участке в конце августа

Используйте шанс получить еще один урожай зелени и редиса

К концу августа на участках уже собран практически весь урожай. Остается не так много культур, которые будут давать урожай осенью.

Но конец лета не означает запрет на новые посадки. Это время прекрасно подходит для новых посевов. Воспользовавшись моментом можно до холодов успеть получить еще один урожай укропа, петрушки и другой зелени.

Петрушку, укроп зеленый лук, дайкон и редис можно сеять вплоть до середины сентября, особенно если на участке есть парник. Кроме того, в конце августа можно сеять кресс-салат и рукколу. Обычно они созревают через 3-4 недели.

Перед посадкой осторожно разотрите семена в ладонях и подержите их в теплой вод один день. Внесите в почву калийно-фосфорные удобрения. Это ускорит прорастание. Всходы появятся всего через 8-10 дней.

Новые посевы потребуют особых условий ухода. Поливать их нужно 2-3 раза в неделю. Почва должна напитываться водой на глубину 5 см. на грядках обязательно должна быть мульча из опило, хвои или соломы слоем в 1 см. Она поможет сохранить влагу и защитит растения от похолоданий и первых заморозков.

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