Ваши денежки могут увести из-под носа: каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее на этой неделе

Финансовые дела у них будут идти пока из рук вон плохо

В конце лета сразу три знака Зодиака могут столкнуться с провальными проектами, материальными потерями и проблемами на работе, — их удача в делах денежных может просто достаться кому-то другому.

Речь идет про такие знаки как Лев, Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп, составленный по картам Таро на неделю с 21 по 27 августа.

Львам выпало перевернутое Колесо фортуны

На этой неделе фортуна будет играть против Вас, — все хорошие возможности могут выпасть другому, вложения не окажутся выгодными, даже на Вашего начальника может произвести впечатление кто-то другое.

Козерогам выпал перевернутый Иерофант

В этом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.

Водолеям выпал перевернутый Дьявол

В этом положении карта предсказывает шаткое финансовое положение для Вас в ближайшее время. Деньги пока не будут доставлять Вам радости. Кроме того, Вы можете оказаться крайним в неприятной ситуации на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовой сфере до конца года по картам Таро.