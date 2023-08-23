Ваши денежки могут увести из-под носа: каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее на этой неделе
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Финансовые дела у них будут идти пока из рук вон плохо
В конце лета сразу три знака Зодиака могут столкнуться с провальными проектами, материальными потерями и проблемами на работе, — их удача в делах денежных может просто достаться кому-то другому.
Речь идет про такие знаки как Лев, Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп, составленный по картам Таро на неделю с 21 по 27 августа.
Львам выпало перевернутое Колесо фортуны
На этой неделе фортуна будет играть против Вас, — все хорошие возможности могут выпасть другому, вложения не окажутся выгодными, даже на Вашего начальника может произвести впечатление кто-то другое.
Козерогам выпал перевернутый Иерофант
В этом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.
Водолеям выпал перевернутый Дьявол
В этом положении карта предсказывает шаткое финансовое положение для Вас в ближайшее время. Деньги пока не будут доставлять Вам радости. Кроме того, Вы можете оказаться крайним в неприятной ситуации на работе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовой сфере до конца года по картам Таро.