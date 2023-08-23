Чем опытные дачники подкармливают тыкву в августе: названо чудо-удобрение

Плоды вырастут крупными и сладкими

Важно обратить особое внимание на подкормку тыквы в августе, если ваша цель — вырастить большие и сладкие плоды. Правильно выбранные удобрения могут существенно повлиять на получения значительных результатов.

Для тыквы не требуются дорогостоящие промышленные удобрения, поэтому ее можно будет выращивать с использованием довольно доступных средств. Об этом пишет prostoway.

Чем подкормить тыкву в августе

Для обеспечения овоща необходимыми азотом, калием, фосфором и цинком нет необходимости в покупке большого количества удобрений. Все эти вещества присутствуют в древесной золе. Наилучшим выбором будет применение золы из печей и каминов, также подойдут остатки после сжигания сухих веток.

Рецепт удобрения

Сначала требуется приготовить концентрированный настой из пепла и воды. Для этого заполните емкость до трети золой, затем залейте все горячей водой и оставьте раствор настаиваться в течение 2 дней, периодически перемешивая его. После этого процедите концентрат и объедините каждый литр полученного удобрения с 9 литрами чистой воды.

Применение подкормки следует осуществлять в период формирования завязей. Оптимально подкармливать тыкву рано утром или поздним вечером. Сначала полейте грядки обычной водой. Затем сделайте небольшие канавки возле кустов, влейте в них удобрение, и после этого накройте канавки землей. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания средства на листья и стебли.

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