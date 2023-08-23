Как часто нужно поливать комнатные растения, чтобы они были здоровыми: полезные советы

Чрезмерный полив может принести больше вреда, чем недостаточный полив

Комнатные растения не только придают пышность нашему декору, но и очищают его. Также они обладают способностью успокаивать и расслаблять нас. Главное избегать нескольких видов, которые могут только навредить. Но без надлежащего ухода они быстро начинают страдать и увядать.

И один из самых важных факторов — это правильный полив, пишет портал santeplus. Как найти правильный баланс и какая частота лучше всего подходит для поддержания здоровья ваших растений — читайте далее.

Как и когда нужно поливать комнатные растения

Часто из заботы о наших растениях и для дальнейшей стимуляции их роста мы склонны поливать их больше, чем необходимо. Правда, недостаток воды особенно вреден для растений, но и чрезмерный полив вряд ли пойдет на пользу. Для комнатных растений практическое правило — поливать их один раз в неделю.

Когда лучше всего поливать растения?

Ответ — утро или вечер. Утренний полив еще лучше, ведь растение успевает спокойно просохнуть до захода солнца. Ночью вода имеет тенденцию оставаться в почве, вокруг корней и на листве, вызывая гниение, рост грибков и насекомых.

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