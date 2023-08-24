"Звезды уже склоняют": известный астролог рассказал, когда умрет путин

Астроэксперт считает, что это событие поставит точку в войне

Вот уже полтора года полномасштабной войны в Украине каждый украинец мечтает о скорой победе и об окончании постоянных звуков сирен, бомбежек и ракетных угроз. А все это произойдет намного быстрее, если российский диктатор путин скончается в ближайшее время.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью изданию unian, подтвердил, что война будет продолжаться до тех пор, пока жив путин. Однако, осталось российскому диктатору не так уж и много.

"Звезды склоняют к тому, что уже в этом году он умрет. Как только его не станет — война закончится" — отмечает Росс.

Также астролог добавил, что после кончины президента рф, будет "заморозка", которую украинские защитники будут разгребать весной 2024 года. Более того, пока в Украине действует военное положение, власти ни на какие договоренности не пойдут. Только в том случае, если путин умрет раньше.

Верить прогнозам астроэкспертов – личное дело каждого. Всегда подходите к озвученной информации такого плана критически. К примеру, ранее Влад Росс ошибся с прогнозом по Крыму, который якобы должен был быть освобожден еще весной 2023 года.