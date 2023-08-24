Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Раки исполнят свои желания, а Скорпионам стоит быть добрее

Не для всех есть хорошие новости

В первый месяц лета в 2023 году некоторых ждет депрессивное настроение, в то время как многие другие наоборот смогут решить старые проблемы, достичь гармонии и благополучия.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на сентябрь 2023 года для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — перевернутая Семерка кубков

В обычном положении карта указывает на опасные иллюзии и возможные ошибки. Однако в перевернутом виде карта несет положительный смысл, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Телец — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время занимались каким-то делом, в котором теперь чувствуете разочарование и отсутствие желания двигаться дальше. Притормозите пока и разберитесь, чего хотите.

Близнецы — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства, и она обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью этой осенью.

Рак — Умеренность

Эта карта указывает на то, что в сентябре обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Лев — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь решить, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Дева — перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Весы — перевернутая Звезда

В сентябре Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее попробуйте запланировать для себя что-то приятное, — возможно, встречу или поездку.

Скорпион — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Стрелец — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на ближайшие недели, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. Также в скором времени отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень.

Козерог — перевернутая Королева пентаклей

Первый месяц осени у Вас может выдаться неприятным. Могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Водолей — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Рыбы — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.