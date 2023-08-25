Гороскоп Таро на неделю: Дев ждет гармония, а Тельцов, - испытание

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Начало осени в 2023 году для большинства будет на удивление положительным, полным приятных моментов и хороших новостей. Но у некоторых также не обойдется и без огорчений.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь хорошенько поработать на следующей неделе, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Телец — Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что в скором времени Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Близнецы — Влюбленные

В ближайшие дни Вам может понадобиться принять решение, — сделайте это без колебаний. Ваше сердце, ум и интуиция будут в гармонии и подскажут Вам правильный ответ, чтобы исправить все к лучшему.

Рак — Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за чего-то плохого в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива. Подумайте, на что Вам может намекать эта карта.

Лев — Император

Следующая неделя может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Дева — Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она обещает гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Весы — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшее время Вы сможете проявить свою хватку и лучшие качества. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Скорпион — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы повстречаете кого-то особенного.

Стрелец — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В ближайшее время Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Козерог — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Водолей — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Рыбы — Умеренность

Эта карта указывает на то, что в ближайшее время обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в сентябре по картам Таро.