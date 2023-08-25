Таким перцам позавидуют соседи: чем удобрить, чтобы выросли как на дрожжах

Нужны только два копеечных ингредиента

Для достижения обильного урожая болгарского перца необходимо применение полезных удобрений. Опытные дачники избегают использования готовых химических препаратов, предпочитая создавать подкормки из имеющихся под рукой продуктов.

Для того чтобы получить более здоровые и вкусные перцы, стоит подкармливать растение собственным настоем. Вместо покупных средств, источников калия, можно воспользоваться домашним раствором на основе древесной золы, пишет zemliak.

Рецепт подкормки для перца

Для создания эффективного удобрения для перцев потребуются зола и вода. Пропорции следующие: 150 мл золы на 10 литров воды. Смешайте компоненты и оставьте на сутки, чтобы получить настой.

Используйте получившийся раствор для полива грядок с перцами. Это способствует здоровому, вкусному и крепкому росту овощей, а также значительному увеличению урожая.

Ранее мы писали, что можно подкормить перец обычным пшеном. Эта крупа подойдет и для удобрения помидоров.