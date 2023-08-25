Их ждет успех и исполнение желаний: названы счастливчики сентября по знаку Зодиака

Уже скоро для них могут появиться хорошие новости

Первый месяц осени в 2023 году принесет море радости, положительных событий и успехов сразу для четырех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Близнецы, Рак, Стрелец и Рыбы. Об этом говорит гороскоп по картам Таро, составленный на сентябрь 2023 года.

Близнецам выпала Десятка пентаклей

Это чрезвычайно положительная карта, которая также носит название "Владыка богатства". Она обещает стабильность, благополучие, и успех в делах.

Ракам выпала Умеренность

В сентябре обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Стрельцам выпал Рыцарь кубков

Эта карта говорит, что для Вас сентябрь будет отличным временем, чтобы проводить время с близкими и радовать себя приятными вещами. Кроме того, в скором времени отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень.

Рыбам выпала перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и она обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.