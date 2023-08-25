Простая процедура, которая защитит ваш сад: как правильно и зачем белить деревья осенью

Побелка поможет защитить ваши растения от болезней и не только

Побелка деревьев – это необязательная, но очень полезная процедура, если вы хотите обеспечить дополнительную защиту и улучшить эстетичный вид своего сада. Давайте разбираться, чем же это так полезно, и как это правильно делать.

Советами садоводам поделился портал vse_roste в Инстаграм. Отмечается, что побелка защищает деревья от солнечных ожогов, перегрева и является отличным профилактическим средством защиты от грибков.

Как побелка защищает деревья

В состав современных побелок для деревьев входят антигрибковые препараты – железный и медный купорос. Учитывая, что преимущественно грибковые инфекции попадают на деревья и кусты из почвы, побелка препятствует попаданию в кору деревьев бактерий и вредителей. А те насекомые, что уже поселились в коре, либо гибнут под известью, либо, когда вылезают наружу, становятся хорошо видимой добычей для птиц.

Также осенняя побелка защищает деревья от зайцев. Особенно это касается молодых насаждений. Для этого в побелку добавляют специальные ароматизаторы и вкусовые добавки

Как правильно белить деревья

Осенью побелку производят с сентября по ноябрь, в сухую погоду, чтобы смесь успела высохнуть и закрепиться на коре. Важно успеть побелить деревья до отрицательных температур воздуха.

Сначала следует очистить дерево от старой отваливающейся коры, мха, насекомых, собравшихся зимовать в щелях коры, и их личинок, а большие трещины следует замазать садовым варом или глиной. После нанесите побелку на подготовленное дерево толстой кистью или валиком, если кора не очень текстурная. Тщательно замажьте все трещинки, которые могут стать убежищем для насекомых-вредителей. Желательно наносить побелку в несколько слоев: после высыхания предыдущего.

Для молодых деревьев известковый раствор желательно разбавить вполовину от указанного на инструкции.

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