Простая процедура, которая защитит ваш сад: как правильно и зачем белить деревья осенью
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Побелка поможет защитить ваши растения от болезней и не только
Побелка деревьев – это необязательная, но очень полезная процедура, если вы хотите обеспечить дополнительную защиту и улучшить эстетичный вид своего сада. Давайте разбираться, чем же это так полезно, и как это правильно делать.
Советами садоводам поделился портал vse_roste в Инстаграм. Отмечается, что побелка защищает деревья от солнечных ожогов, перегрева и является отличным профилактическим средством защиты от грибков.
Как побелка защищает деревья
В состав современных побелок для деревьев входят антигрибковые препараты – железный и медный купорос. Учитывая, что преимущественно грибковые инфекции попадают на деревья и кусты из почвы, побелка препятствует попаданию в кору деревьев бактерий и вредителей. А те насекомые, что уже поселились в коре, либо гибнут под известью, либо, когда вылезают наружу, становятся хорошо видимой добычей для птиц.
Также осенняя побелка защищает деревья от зайцев. Особенно это касается молодых насаждений. Для этого в побелку добавляют специальные ароматизаторы и вкусовые добавки
Как правильно белить деревья
Осенью побелку производят с сентября по ноябрь, в сухую погоду, чтобы смесь успела высохнуть и закрепиться на коре. Важно успеть побелить деревья до отрицательных температур воздуха.
- Сначала следует очистить дерево от старой отваливающейся коры, мха, насекомых, собравшихся зимовать в щелях коры, и их личинок, а большие трещины следует замазать садовым варом или глиной.
- После нанесите побелку на подготовленное дерево толстой кистью или валиком, если кора не очень текстурная. Тщательно замажьте все трещинки, которые могут стать убежищем для насекомых-вредителей. Желательно наносить побелку в несколько слоев: после высыхания предыдущего.
Для молодых деревьев известковый раствор желательно разбавить вполовину от указанного на инструкции.
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