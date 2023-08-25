Какие таблетки спасут помидоры от фитофторы: есть даже в вашей аптечке

Обработка больных овощных культур обязательна

В процессе культивирования помидоров на даче рано или поздно возникает необходимость противостоять разнообразным вредителям и применять способы их устранения. Опасным для урожая томатов является фитофтороз — распространенное грибковое заболевание растений.

Фитофтороз, или фитофтора, приводит к развитию гнили и увяданию растений. Споры грибка заражают не только плоды, но и почву, на которой произрастают томаты, пишет flowertimes.

Защитить помидоры от заражения фитофторой можно путем применения специализированных препаратов. Один из наиболее действенных из них — дешевый фурацилин.

Рецепт раствора для опрыскивания

Необходимо измельчить 10 таблеток фурацилина и развести их в 10 литрах теплой воды. Полученный раствор можно применять несколько раз. Следует хранить его в прохладном, темном месте, но не дольше двух недель.

Как правильно обработать помидоры от фитофторы

Подождите, пока наступит теплая и безветренная погода. Не рекомендуется опрыскивать растения перед дождем или непосредственно во время него. Самое подходящее время для опрыскивания — утро.

Кусты томатов следует обработать раствором фурацилина со всех сторон. Для достижения наилучшего эффекта опрыскивание следует провести три раза. Первый раз — перед началом цветения томатов. Второй раз — после появления первых завязей, но не ранее чем через 10 дней после первого опрыскивания. Третий раз — осенью, после того, как ночные температуры начнут снижаться.

Напомним, что выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.