Их ждет печаль и разорение: названы знаки Зодиака, которым круто не повезет на следующей неделе

В этот раз всего два знака-неудачника

Начало сентября в 2023 году обещает быть на удивление позитивным и полным хороших новостей, однако двум знакам Зодиака оно все же принесет огорчения.

Речь про таких знаков как Рак и Козерог. Об этом говорит гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 28 августа по 3 сентября включительно.

Ракам выпала Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за чего-то плохого в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива, погрязнув в негативных мыслях. Задумайтесь, на что Вам может намекать эта карта.

Козерогам выпал перевернутый Туз пентаклей

Обычно это очень положительная карта, однако в этом раскладе она выпала в обратной позиции, что указывает на то, что в ближайшем будущем Вы можете потерять свое материальное благополучие, успех в делах и финансы в целом. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в сентябре по картам Таро.