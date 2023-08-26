Идеальное время совсем не весной: как и когда правильно высаживать тюльпаны в землю

Если вы не хотите, чтобы ваши цветы погибли — следуйте этим советам

Тюльпаны символизируют весну и пробуждение природы. Это очень красивое украшение двора, приусадебных и дачных участков, и создать такую клумбу по силам даже начинающим цветоводам. Главное – приобрести качественные луковицы и выбрать оптимальное время, когда сажать цветы.

Несмотря на то, что тюльпаны — символы весны, высаживать их желательно осенью, пишет портал vse_roste в Инстаграм. Все потому, что при весенней посадке цветение начинается позже, да и вероятность гибели цветов выше. А вот при посадке в землю под зиму луковицы успевают укорениться.

Как правильно выбрать время для посадки тюльпанов

Для выбора времени нужно измерять температуру почвы, начиная примерно с середины сентября. Идеально — +7-10 градусов. Крайний срок посадки теплой осенью может иногда продолжаться и до начала декабря, однако всегда нужно ориентироваться на температуру.

Также важно учитывать, что ночная температура в период, когда планируют сажать луковицы на зиму, не должна опускаться ниже нуля (оптимальные показатели +2-3 градуса).

Преимущества посадки тюльпанов под зиму:

Первые бутоны появляются уже в апреле. Охлаждение помогает образованию в луковице веществ, необходимых для активного роста.

Перезимовавшие цветы уже укоренились осенью. Это предотвращает гибель растения с недостаточно развитой корневой системой после цветения.

Адаптация в почве во время зимних морозов обеспечивает устойчивость тюльпанов к негативным факторам.

Также важно и правильно соседство тюльпанов с другими весенними цветами. Отмечается, что лучше не сажать тюльпаны рядом с розами. Несмотря на то, что их период цветения не совпадает, розам соседство тюльпанов может навредить.