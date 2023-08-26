Еще успеете собрать богатый витаминный урожай: что можно посадить в сентябре на даче

Посадка в сентябре позволит порадоваться свежей редиске и салату

В сентябре продолжается пора уборки урожая и подготовки освободившихся грядок к зиме. При этом погода в Украине на сентябрь еще дает возможность посеять на участке ряд культур, богатых витаминами и полезных для здоровья.

Какие растения можно сажать в сентябре на огороде

Ряд растений будет плодоносить еще осенью, а некоторые — уже следующей весной:

редис — урожай, богатый полезными веществами, особенно витамином С, будете собирать еще осенью;

— урожай, богатый полезными веществами, особенно витамином С, будете собирать еще осенью; салат латук — этот салат содержит бета-каротины, витамины Е, В6 и целый ряд полезных минералов, также будет расти до наступления холодов;

— этот салат содержит бета-каротины, витамины Е, В6 и целый ряд полезных минералов, также будет расти до наступления холодов; можно также посеять салатную валерианеллу — созреет она весной следующего года;

— созреет она весной следующего года; зимний кочанный салат, посеянный в сентябре, будет зимовать на грядке и созреет в апреле.

В теплице или парнике в сентябре можно посадить салатный цикорий (эндивий), кольраби и кочанный салат. Эти культуры еще дадут последний в этом году урожай.

Работы по уходу за растениями

Вскапывайте землю только по мере необходимости. Освободившиеся грядки укрывайте компостом. Еще можно сеять зеленые удобрения. Собирайте растительные отходы в компостную яму.

Сбор урожая

Возможен еще один сбор урожая таких культур, как валерианелла, салат латук, мангольд, если обрезать только наружные листья. У шпината обрезаются только концы побегов.

Чувствительные к холоду овощи (помидоры, огурцы, перец, кабачки, фасоль) желательно убрать до конца месяца. Зимнюю морковь собирают с середины месяца. Если у вас высажен зимний порей, его нужно еще раз окучить в конце сентября. Лук убирают после того, как пожелтеет листва.

Ранее мы рассказывали, как сохранить лук на зиму, чтобы он не сгнил. Для этого понадобится хорошая просушка и несколько неожиданных компонентов.