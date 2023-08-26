Еще успеете собрать богатый витаминный урожай: что можно посадить в сентябре на даче
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Посадка в сентябре позволит порадоваться свежей редиске и салату
В сентябре продолжается пора уборки урожая и подготовки освободившихся грядок к зиме. При этом погода в Украине на сентябрь еще дает возможность посеять на участке ряд культур, богатых витаминами и полезных для здоровья.
Какие растения можно сажать в сентябре на огороде
Ряд растений будет плодоносить еще осенью, а некоторые — уже следующей весной:
- редис — урожай, богатый полезными веществами, особенно витамином С, будете собирать еще осенью;
- салат латук — этот салат содержит бета-каротины, витамины Е, В6 и целый ряд полезных минералов, также будет расти до наступления холодов;
- можно также посеять салатную валерианеллу — созреет она весной следующего года;
- зимний кочанный салат, посеянный в сентябре, будет зимовать на грядке и созреет в апреле.
В теплице или парнике в сентябре можно посадить салатный цикорий (эндивий), кольраби и кочанный салат. Эти культуры еще дадут последний в этом году урожай.
- Работы по уходу за растениями
Вскапывайте землю только по мере необходимости. Освободившиеся грядки укрывайте компостом. Еще можно сеять зеленые удобрения. Собирайте растительные отходы в компостную яму.
- Сбор урожая
Возможен еще один сбор урожая таких культур, как валерианелла, салат латук, мангольд, если обрезать только наружные листья. У шпината обрезаются только концы побегов.
Чувствительные к холоду овощи (помидоры, огурцы, перец, кабачки, фасоль) желательно убрать до конца месяца. Зимнюю морковь собирают с середины месяца. Если у вас высажен зимний порей, его нужно еще раз окучить в конце сентября. Лук убирают после того, как пожелтеет листва.
Ранее мы рассказывали, как сохранить лук на зиму, чтобы он не сгнил. Для этого понадобится хорошая просушка и несколько неожиданных компонентов.