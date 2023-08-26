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Еще успеете собрать богатый витаминный урожай: что можно посадить в сентябре на даче

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Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Некоторые культуры еще будут расти на огороде осенью
Некоторые культуры еще будут расти на огороде осенью. Фото Freepik

Посадка в сентябре позволит порадоваться свежей редиске и салату

В сентябре продолжается пора уборки урожая и подготовки освободившихся грядок к зиме. При этом погода в Украине на сентябрь еще дает возможность посеять на участке ряд культур, богатых витаминами и полезных для здоровья.

Какие растения можно сажать в сентябре на огороде

Ряд растений будет плодоносить еще осенью, а некоторые — уже следующей весной:

  • редис — урожай, богатый полезными веществами, особенно витамином С, будете собирать еще осенью;
  • салат латук — этот салат содержит бета-каротины, витамины Е, В6 и целый ряд полезных минералов, также будет расти до наступления холодов;
  • можно также посеять салатную валерианеллу — созреет она весной следующего года;
  • зимний кочанный салат, посеянный в сентябре, будет зимовать на грядке и созреет в апреле.

В теплице или парнике в сентябре можно посадить салатный цикорий (эндивий), кольраби и кочанный салат. Эти культуры еще дадут последний в этом году урожай.

  • Работы по уходу за растениями

Вскапывайте землю только по мере необходимости. Освободившиеся грядки укрывайте компостом. Еще можно сеять зеленые удобрения. Собирайте растительные отходы в компостную яму.

  • Сбор урожая

Возможен еще один сбор урожая таких культур, как валерианелла, салат латук, мангольд, если обрезать только наружные листья. У шпината обрезаются только концы побегов.

Чувствительные к холоду овощи (помидоры, огурцы, перец, кабачки, фасоль) желательно убрать до конца месяца. Зимнюю морковь собирают с середины месяца. Если у вас высажен зимний порей, его нужно еще раз окучить в конце сентября. Лук убирают после того, как пожелтеет листва.

Ранее мы рассказывали, как сохранить лук на зиму, чтобы он не сгнил. Для этого понадобится хорошая просушка и несколько неожиданных компонентов.

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#Урожай #Участок #Дача #Огород #Полезное