Главные запреты на Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

В этом году Первая Пречистая отмечается в Украине 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы, другие названия Первая Пречистая или Успение, — это один из последних важнейших церковных праздников августа. Сегодня, накануне этого светлого торжества, заканчивается Успенский пост 2023.

Когда церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы — старая и новая дата

Успение Пресвятой Богородицы в этом году Православная церковь Украины отмечает еще по юлианскому календарю — 28 августа. С нового церковного года, с 1 сентября, Украина переходит на новоюлианский календарь. Такое решение 27 июля утвердил Поместный Собор ПЦУ. За переход проголосовали 156 из 161 делегата этого высшего органа церковной власти в Украине.

Даты церковных праздников в Украине по новому календарю будут совпадать с григорианским, общепринятым в Европе и во многих других странах мира. Фиксированные праздники будут отмечаться на две недели ранее. Соответственно, Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году будет отмечаться 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы — приметы и традиции

Если на небе появилась радуга, осень будет теплой и мягкой. Если дождя не было — продолжительной.

Какая погода установилась в этот день, такая и будет осень. Иней в этот день предвещает холодную погоду осенью и раннее наступление морозов.

Много паутины в воздухе — нужно подготовиться к сильным холодам. Зимой будет мало снега и сильные морозы.

Что нельзя делать на Успение — главные запреты

Как и на другие большие церковные праздники, в день Успения Пресвятой Богородицы есть свои запреты. В этот светлый день запрещается:

устраивать ссоры;

обижать и оскорблять окружающих;

отвечать отказом на просьбу о помощи;

делать тяжелую работу, в том числе по дому — нельзя затевать большую стирку или генеральную уборку, мыть окна и тому подобное.

Христиане верят, что мать Иисуса Христа, безгрешная Дева Мария по окончании земной жизни была принята на небеса и душой, и телом. Поэтому, когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы, и верующим, и мирянам следует проявлять доброту, всепрощение и посвятить день духовным ценностям.

Ранее мы рассказывали, что в этом месяце христиане будут отмечать еще Ореховый Спас. Август богат на церковные торжества, и Ореховый Спас — последний большой праздник в этом месяце.