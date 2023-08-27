Как продлить жизнь батареи телефона за минуту: простой лайфхак

Эксперт рассказал о настройке, которая поможет вашему телефону прослужить дольше

Для многих уже не является секретом, что не стоит заряжать телефон до 100%, — это может навредить батарее в долгосрочной перспективе. Однако есть способ, как проконтролировать, чтобы зарядка вовремя прекратилась.

Для этого нужно изменить всего одну настройку в вашем телефоне. Какую именно, рассказал эксперт по мобильным играм Casinos.win Киаран Ли, пишет Liverpool Echo.

Как известно, эксперты рекомендуют стараться держать уровень заряда телефонов в пределах 20-80%, чтобы батарея прослужила как можно дольше. Однако не всем удобно следить за показателями во время зарядки батареи и вовремя выключать устройство от розетки.

"Вместо того, чтобы проверять телефон вручную, вы можете настроить автоматизацию на более новых телефонах, которая будет оповещать вас, когда процент заряда батареи падает ниже или выше определенного уровня", — говорит Киаран Ли.

Чтобы настроить автоматику на iPhone, которая будет уведомлять вас, когда заряд батареи падает ниже 20% или достигает 80%, вам нужно перейти в контекстное меню, затем выбрать автоматизацию, затем щелкнуть уровень заряда батареи и наконец настроить оповещение, когда уровень батареи упадет ниже 21%. Затем нужно повторить действия для случая, когда уровень заряда батареи достигнет 80%.

Процесс настройки для Android может меняться в зависимости от модели, — поищите в разделе "Батарея" или же воспользуйтесь специальными приложениями из Google Play.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения могут тайно "пожирать" энергию вашего смартфона.