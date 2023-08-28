Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа, чтобы не ушла из жизни радость

Этот светлый праздник, также известный как Первая Пречистая

В праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечается завершение земного пути Пресвятой Девы Марии и ее восхождение на небеса духовной природы. Этот день имеет высокое значение как в православной традиции, так и в христианстве в целом. Ему предшествует строгий пост, начинающийся за две недели до праздника Успения.

Все, кто сталкивается с трудностями, обращаются к Пресвятой Богородице, которая, согласно Библии, после своего Успения вернулась на землю, чтобы оказывать помощь человечеству. Верят, что происходят чудеса: страждущие получают несметную поддержку, а больные обретают исцеление. Праздник Успения Пресвятой Богородицы является завершающим в годовом цикле христианских праздников.

В древней Руси в этот день не принято было заниматься трудом на поле или в доме. Однако заниматься заготовками продуктов было разрешено. Традиционно в это время солили огурцы, так как считалось, что они получались особенно вкусными и хранились долго. Этим занимались мужчины, в то время как женщинам в день Успения рекомендовалось воздержаться от труда, особенно от рукоделия.

Что нельзя делать 28 августа

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