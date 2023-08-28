Не узнаете свои орхидеи: каким раствором полить цветы, чтобы они лучше росли

Опытные цветоводы удобряют орхидеи самодельным средством

Популярные комнатные цветы орхидеи нуждаются в особом уходе. Чтобы растение развивалось активнее, нужно поливать его не простой водой.

Опытные цветоводы для удобрения орхидей используют раствор, приготовленный из подручных компонентов. Об этом пишет Ukr.media

Оживит цветок и благоприятно отразится на цветении такой доступный ингредиент, как минеральная вода. Удобрение обожают орхидеи, ведь так они получают кальций, магний, фосфор и другие необходимые микроэлементы. К тому же, не идет речь ни о каких химикатах, что является большим плюсом.

Чем поливать орхидеи, чтобы они лучше росли и пышнее цвели? Попробуйте развести один литр обычной воды минералкой. Полученным раствором поливают цветы каждые два месяца. Одной орхидее будет достаточно 100 мл жидкости.

Благодаря поливу с таким самодельным раствором удастся подкормить орхидею, обеспечив цветок необходимыми веществами. Спустя какое-то время вы просто не узнаете растение, оно будет здоровым, свежим и пышным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем еще можно подкормить орхидею. Как оказалось, яблочная кожура содержит важный элемент для роста цветка. Кроме того, оживит орхидею другой натуральный ингредиент – чеснок.