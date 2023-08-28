Ваш виноград отблагодарит вас пышным урожаем: как правильно подготовить растение к холодам

Без этих действий растение может погибнуть

Существует несколько важных этапов подготовки винограда к зиме, позволяющих сохранить кусты для будущих урожаев. И особенно важную роль и играет обработка растений именно в осенний период.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, важно хорошенько обработать виноград осенью, перед наступлениями холодов, чтобы различные грибковые споры и разные мелкие вредители не остались зимовать вместе с растением. Что же нужно делать — читайте далее.

Как подготовить виноград к зиме

Подкормка

Без подкормки растение, перенесшее морозы, будет ослаблено, и не сможет создать большое количество завязей. Конец октября – время для калийных и фосфорных удобрений.

Вносить можно двумя способами:

Гранулированное удобрение рассыпают по поверхности земли, перекапывают ее, затем тщательно поливают.

Полив винограда раствором из удобрения, как можно ближе к стволу.

В целях профилактики кусты нужно опрыскивать железным или медным купоросом в концентрации 3-5%. Для этого нужна подходящая безветренная погода без признаков выпадения осадков.

Полив

Осенний полив направлен на то, чтобы уберечь корневую систему зимой от сильных морозов. Ведь промокшая земля промерзает гораздо меньше, чем сухая. Если осень не богата дождями, во второй половине октября рядом с каждым кустом нужно сделать канавку глубиной 10 см и пролить, потратив по 15 л воды.

Обрезка

Нужно делать в конце октября или в начале ноября. Срезать лозу необходимо к живым клеткам. При этом удалению подлежат все тонкие или толстые побеги, усы, каждая плодовая стрелка должна иметь количество живых глазков.

Укрытие

Для начала нужно пригнуть лозы к земле, закрепив с помощью скоб. Полностью укрывать виноград нужно с появлением первых заморозков, а пригнуть лозу необходимо гораздо раньше, пока лоза еще сохранила гибкость и не сможет сломаться.

Способы укрытия:

Хвойным лапником.

Солома.

Земля.

Снег.

Важно знать! Проводить укрытие винограда полиэтиленом, рубероидом и другими материалами, не пропускающими воздух, категорически нельзя – это приводит к потере глазков.

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