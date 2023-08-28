Любителям пышных садов посвящается: как правильно сажать розы в грунт осенью

С этими советами даже начинающий садовод сможет похвастаться шикарными кустами роз

Возможно вы этого не знали, что идеальное время для посадки роз – это осень. Желательно за 5-6 недель до заморозков, чтобы растение еще успело отрастить корни до зимы. Если все сделать правильно, но вы получите более раннее цветение роз и большие кусты.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, есть несколько способов посадить розы поздней осенью или даже в начале зимы, чтобы получить потрясающий результат уже весной. Имейте в виде, если посадить растения слишком поздно, они не будут развиваться.

Как правильно высаживать розы осенью

Посадка роз в горшки со следующей пересадкой

Все розы можно выращивать в горшках. Но есть некоторые виды, которые больше подходят для этого. Это миниатюрные, бордюрные и почвопокровные. Вся проблема с выращиванием роз в горшках заключается в наличии горшка достаточного размера. Он должен быть не менее 40 см высотой и с таким же диаметром. Однако, если вы собираетесь весной пересадить такую розу, можно ограничиться и более скромными размерами.

Грунт для роз в горшках следует выбирать очень легкий. Можно взять любую смесь для рассады и добавить в нее торф в пропорции 50/50. Чтобы почва не вымывалась при поливе, на дно следует насыпать слой керамзита.

Посадка роз поздней осенью в почву

Если не хочется заморачиваться с пересадкой роз, можно посадить розы поздней осенью непосредственно в почву на постоянное место. Вам придется поддерживать удобную температуру для развития растения. Для этого понадобится мульча и соответствующего размера пластиковые бутылки.

Засыпьте грунт вокруг саженца 5-10 см мульчи. В качестве мульчи подойдут опилки, старые листья, сосновая кора. Отрежьте у пластиковой бутылки дно и накройте ею саженец. Бутылку следует вонзить как можно глубже, чтобы ее не опрокинул ветер, но чтобы не повредить корни. Таким образом вы поднимете температуру воздуха и почвы вокруг саженца розы на несколько градусов и продлите сезон вегетации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные садовники не прекращают удобрять розы даже в августе и сентябре. Три полезные подкормки укрепят растение и помогут цветам пережить зиму.