Новый урожай побьет рекорды: как правильно обрезать смородину осенью

Рассказываем, что делать с кустами смородины в августе и сентябре

Непритязательность смородинового куста к климату и почвам — вот почему этот ягодный кустарник так любят и активно возделывают в наших садах. Листья смородины сушат и заваривают из них чай, и даже используют в рецепте маринованных огурцов.

Ягоды смородины полезны для здоровья, они богаты витамином С и фруктовыми кислотами. Черная смородина содержит витамина С больше всех других садовых культур, уступая только киви. Белая смородина самая сладкая, а ягоды красной содержат больше кислоты.

Канал "Сучасна дача" рассказывает, что делать со смородиной после сбора урожая. Следующим летом он будет рекордным, если выполнить эти несложные рекомендации.

Что делать со смородиной после сбора урожая — пять шагов

Шаг 1. Как правильно обрезать смородину:

удалите старые побеги, загущающие центр куста;

обрежьте низко расположенные ветки;

укоротите молодые побеги на 5-8 см, чтобы стимулировать развитие будущих цветочных почек.

Шаг 2. Также растению необходим достаточный полив. После обрезки хорошо полейте смородиновые кусты теплой водой. Для красной и белой смородины будет достаточно 2 ведер воды, а для черной смородины – 3-4 ведра.

Шаг 3. Питательная подкормка обогатит почву и даст кусту силы перезимовать. Разведите в ведре не холодной воды сульфат калия, суперфосфат и древесную золу. Удобрите кусты смородины этим раствором.

Шаг 4. Защита от болезней и вредителей нужна на любом этапе жизни садовой культуры. Сделайте профилактическую обработку кустов смородины 1%-ным раствором бордоской жидкости (это раствор медного купороса в известковом молоке).

Шаг 5. Размножение черенками можно производить после обрезки. Полученные в результате хорошие веточки используйте для получения новых кустов.

Ранее мы рассказывали, почему выращивание смородины может оказаться не самым легким делом. Если куст перестал плодоносить, возможно, вы допустили одну из распространенных ошибок. Причины могут быть и естественными.