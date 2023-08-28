Именины 29 августа: кого поздравить с Днем ангела во вторник

У большинства найдется хоть один знакомый именинник в этот день

Во вторник, 29 августа, отмечается День памяти погибших защитников Украины и Международный день действий против ядерных испытаний.

Кроме того, в этот день отмечается попразднство Успения Пресвятой Богородицы и Хлебный спас. А носители восьми имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 29 августа

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Мужские именины 29 августа

Аким (Яким), — по одной версии, это имя происходит от еврейского Йехоаким, что значит "Бог восставляет", по другой оно имеет арабское происхождение и переводится как "умный", "образованный", "мыслящий". 29 августа почитается преподобный Иоаким Осоговский.

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Демид, — это имя произошло от древнегреческого Диомид, что переводится как "божия мысль". 29 августа почитается мученик Диомид Тарсянин.

Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский". 29 августа чтится великомученик Лаврентий Константинопольский.

Нил, — согласно основной версии, это имя происходит от древнегреческого "Нейлос" (так называли бога реки Нил). 29 августа почитается преподобный Нил Ерикусийский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, что следует за кем-то".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто продлить срок службы батареи телефона, — нужно изменить только одну настройку.