Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать 29 августа, чтобы не привлечь зло

По вкусу первого сорванного ореха в этот праздник пытались определить, каким будет грядущий год

Последний из трех главных Спасов у христиан восточного обряда — Ореховый Спас, также именуемый Третьим Спасом. Среди других наименований, которые также широко употребляются, — Хлебный Спас, Полотняный Спас, Нерукотворный Спас и Холодный Спас. Ежегодно праздник отмечается 29 августа, и 2023-ого он выпал на вторник.

Самый часто употребляемый термин для обозначения этого праздника — Ореховый Спас. Это связано с периодом созревания лесных орехов, когда их можно собирать на зиму, освящать в церкви и создавать банные веники из ореховых веток.

Главным блюдом на праздничном столе в этот день является хлеб, приготовленный из муки, полученной из зерен свежего урожая. Женщины дома также приготавливали пироги с грибами и разнообразные блюда с орехами, которыми обязательно угощали своих родственников и близких.

По вкусу первого сорванного ореха в Третий Спас пытались предвидеть, каким будет следующий год. В случае, если орех оказывался спелым и ароматным, это предвещало год удачи и процветания. А если оказывалось, что орех горчит, то следовало быть готовым к будущим испытаниям.

Что нельзя делать 29 августа

Бросать хлеб на пол — к большим трудностям.

Желать зла, мстить или причинять вред другим — можно привлечь еще большее зло.

Есть блюда без добавления орехов — придется столкнуться со сложностями.

Переносить запланированное путешествие — окажется неудачным.

Убираться дома — к серьезным финансовым проблемам.

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