Укр

Сразу трех знаков Зодиака на неделе ждут денежные потери, говорят карты Таро

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Неделя будет не самой удачной для Львов, Стрельцов и Козерогов
Неделя будет не самой удачной для Львов, Стрельцов и Козерогов. Фото pikabu.ru

Финансовые трудности могут подкрасться откуда не ждали

Последние дни августа и первые дни сентября могут принести финансовые затруднения сразу для трех знаков Зодиака.

Речь про таких знаков как Лев, Стрелец и Козерог. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 28 августа по 3 сентября включительно.

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В этом положении карта говорит, что в ближайшем будущем у Вас возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Стрельцам выпала Десятка мечей

Это карта полного провала, и она предупреждает про возможное крушение планов, депрессию, разорение, проигранные споры, финансовые проблемы. Однако также эта карта указывает и на то, что хуже уже некуда, и скоро может появиться свет в конце тоннеля.

Козерогам выпала перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.

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