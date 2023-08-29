Конец черной полосы: двух знаков Зодиака скоро ждет улучшение финансового положения

Возможно потребуется время, но все наладится

Ближайшие дни могут стать концом тяжелого периода сразу для двух знаков Зодиака, — после долгого периода финансовых неудач у них наконец может улучшиться материальное положение.

Речь идет про таких знаков как Овен и Стрелец. Об этом говорит финансовый гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 28 августа по 3 сентября включительно.

Овнам выпала перевернутая Пятерка кубков

Обычно это карта депрессии и разочарования, однако в нашем случае она выпала в перевернутом положении, что указывает на то, что вскоре Вас ждет улучшение финансового положения. Скоро Вы можете обрести утерянное, — получить новую работу, возобновить деловые контакты, начать дело заново.

Стрельцам выпала Десятка мечей

На самом деле это плохая карта, которая означает полный провал, разорение, крах и проигранные споры. Однако также она говорит и о том, что хуже ситуация уже быть не может, а значит вскоре так или иначе, но придет облегчение. Ведь самая темная ночь перед рассветом, помните?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.