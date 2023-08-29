Чем подкормить баклажаны и перец: плоды будут размером с дыню

Баклажаны и перец требуют особого внимания

Родиной баклажанов являются тропики Юго-Восточной Азии, поэтому первое, что любят баклажаны — это тепло. Также к наиболее теплолюбивым культурам относится и перец. Эти растения испытывают повышенную потребность во влаге и высококачественной почве, насыщенной питательными веществами. Приложив немного усилий, вы получите отличный урожай — и тогда вам точно пригодится этот рецепт маринованных баклажан.

Канал "Сучасна дача" рассказывает, как стимулировать рост баклажанов и чем удобрить баклажаны и перец. С помощью этих советов вы достигнете хороших результатов, выращивая ваш урожай.

Чем можно подкормить баклажаны — народное средство

Приготовьте для перца и баклажанов питательный травяной настой;

измельчите крапиву, подорожник и другие травы;

заполните треть ведра;

слегка утрамбуйте.

Добавьте 100 г дрожжей и залейте теплой водой. Дайте смеси настояться в течение двух суток, а затем 1 л готового настоя разведите в 10 л воды и полейте грядки.

Чем подкормить перец для роста — если плоды стали хуже формироваться, опрыскивайте кусты перца суперфосфатом из расчета 2 чайные ложки на одно ведро воды. Для спасения завязей от опадания используйте борную кислоту в соотношении 1 чайная ложка на 10 литров воды.

Для баклажанов рекомендуется подкормка из 40 г суперфосфата, разведенного в 10 л воды. Поливать нужно под корень растения.

Также в этот период полезно опрыскивать перец 0,2% раствором кальциевой селитры или хелата кальция, который усваивается растениями быстрее. Для приготовления рабочего раствора разведите 50 мл в 10 литрах воды.

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