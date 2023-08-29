Об этом забывают многие дачники: что обязательно сделать на участке в начале осени

Сентябрь — не время расслабляться для дачников

В сентябре дачники преимущественно заканчивают сбор урожая на участке. Но на этом важные работы не заканчиваются. К примеру, начало осени — хорошее время для ухода за сливами и другими деревьями. Также не стоит забывать и о ряде других задач, которые напрямую повлияют на качество и количество урожая в следующем сезоне.

Что обязательно сделать в огороде в сентябре

Уборка сорняков

После сбора урожая сорняки остаются нетронутыми. Некоторые дачники считают, что в конце сезона навредить растениями они уже не смогут. Но это не совсем так.

В это время сорняки начинают быстрее развиваться и занимать новую территорию. Кроме того, в это время у сорных культур появляются семена, и, если не провести прополку, они разлетятся по всему участку.

Также не стоит забывать, что зимой сорняки служат приютом для личинок вредных насекомых. Поэтому в конце лета-начале осени важно как можно тщательнее избавляться от сорняков на участке.

Посев сидератов

На освободившемся после сбора урожая месте можно посеять растения-сидераты. Это поможет защитить землю от пересыхания и выветривания, наполнит ее питательными веществами, повысит плодородие и предотвратит развитие болезней и вредителей.

Скосить их нужно будет через полтора месяца после появления всходов.

Полив сада

Сбор плодов не означает, что деревья и кустарники не нужно поливать. Они по-прежнему нуждаются в уходе. Особенно, если стоит жаркая и сухая погода.

Не лишайте растения влаги, так как в это время у них формируются цветковые почки урожая следующего сезона.

Уборка мусора

К осени на участке скапливается много мусора, который может стать причиной пожаров. Необходимо избавиться от сухой травы, веток деревьев, бумаги, картона и т.д.

Очистка и заточка инструментов

Секаторы, тяпки, лопаты и другие инструменты нужно очистить от песка и засохшей грязи, вымыть, насухо вытереть и обработать составом против ржавчины. Затупившийся инвентарь нужно подточить и отремонтировать.

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