Как и когда сеять цветы на зиму: полезные советы для садоводов

Посадив цветы осенью, вы получите яркий цветущий сад весной намного раньше

Согласитесь, очень красиво, когда ранней весной на участке уже цветет красивый и пышный сад. А знали ли вы, что подготовить его можно заранее, высадив некоторые цветы еще осенью? К примеру, это могут быть розы, но не только.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, осенью высевают устойчивые к холодам семена однолетних или многолетних растений, имеющие короткий срок развития от всходов до периода цветения. Об особенностях посадки — далее.

Когда сеять семена цветов под зиму

Лучший период для посева – время стабильно низких температур без заморозков. В конце октября – начале ноября. Прорастание семян осенью недопустимо, это приведет к их гибели. К этому периоду нужно тщательно подготовиться: обработать почву, выбрать семена для посева, определиться с формой и дизайном будущей клумбы.

Подготовка почвы

Место должно быть хорошо освещено, защищено от ветра и не должно располагаться в низине. Почву необходимо перекопать и разрыхлить. Подготовленную грядку лучше укрыть полиэтиленом от возможных осадков.

Посев производится в готовые лунки, затем их нужно присыпать грунтом. Поливать не нужно – весеннего снега будет вполне достаточно. После нужно замульчировать сухими листьями для защиты от морозов, которые весной нужно будет обязательно убрать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные садовники не прекращают удобрять розы даже в августе и сентябре. Три полезные подкормки укрепят растение и помогут цветам пережить зиму.