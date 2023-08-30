Таких сразу четыре: этих знаков Зодиака со дня на день ждет дождь из денег

Финансы могут неожиданно просто свалиться на них

Уже до конца текущей недели представители сразу четырех знаков Зодиака ждет преуспевание и финансовые поступления.

Речь идет про Тельцов, Близнецов, Весов и Водолеев, говорит финансовый гороскоп, составленный по картам Таро на неделю с 28 августа по 3 сентября включительно.

Тельцам выпал Туз мечей

Вам вот-вот может выпасть какой-то вызов, принятие которого сможет качественно улучшить Вашу жизнь. Готовьтесь к важным решениям.

Близнецам выпала Девятка пентаклей

Эта карта еще называется "Владыка материального достатка", и она обещает Вам финансовые поступления уже в ближайшее время. Также не бойтесь начинать что-то новое, удача на Вашей стороне.

Весам выпало Правосудие

В ближайшее время Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Водолеям выпала Сила

Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.