Голубая Луна в августе 2023: что категорически нельзя делать в это полнолуние

Первое полнолуние в августе состоялось 1 числа

Голубая Луна — это необычное и нечастое астрономическое явление. Так называется второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Голубое полнолуние считается особенно энергетически сильным, в этот день нужно быть готовым к любым неожиданностям, а некоторым знакам Зодиака — и вовсе к кардинальным изменениям.

Когда полнолуние в августе 2023 года

Первую августовскую полную луну мы наблюдали 1 числа. Это суперлуние называлось "осетровым" и тоже было очень необычным.

Голубая Луна появится на небосводе 31 августа в 04:37. Это 16 лунный день, полная Луна будет находиться в знаке Рыбы. Второе полнолуние августа тоже будет суперлунием, когда спутник находится в перигее — то есть на ближайшей к Земле точке своей орбиты. Для нас это означает, что Луна будет немного больше обычной, хотя и лишь на 7%. Невооруженным глазом эта разница в размерах, вероятно, не будет заметна.

Как полнолуние влияет на человека

Финансы — в этой сфере удача ожидает предпринимателей. Используйте свои возможности по максимуму — сделки, заключенные в этот лунный день, будут удачными. Но людям, не обладающим бизнес-талантами, лучше воздержаться от финансовых операций.

Что нельзя делать в полнолуние с деньгами:

совершать большие покупки;

давать в долг;

брать в долг.

Полная луна символизирует наполненную до краев копилку. Не разбивайте ее без крайней необходимости, чтобы в дальнейшем деньги не утекали между пальцев как вода.

Работа — полнолуние дарит мощный прилив энергии, ваша эффективность повышается в разы. Если ваша профессия творческая, вас посетит вдохновение и креативные идеи. В то же время управление различными рабочими процессами и подчиненными будет сложным. Не стоит начинать новые проекты и продвигать новые стратегии.

Если вам повезет в этот день устроиться на работу, то карьера будет складываться удачно. Хотя для собеседования этот день не очень хорош — придется постараться, чтобы продемонстрировать свои профессиональные достоинства. А вот увольняться в полнолуние категорически не рекомендуется. Новая работа появится нескоро, и вполне вероятно, что принесет одни разочарования.

Любовь — космическая энергия заставляет эмоции бить через край, и не всегда они позитивные. Нельзя провоцировать ссору, чтобы ее последствия не растянулись на месяцы. Будьте сдержанны и уверены в себе, контролируйте свои эмоции и полнолуние принесет вам удачу в любви.

Ранее мы рассказывали, на какие знаки Зодиака больше всего повлияет полнолуние 31 августа 2023. Это астрологическое явление принесет представителям зодиакального круга перемены в жизни.