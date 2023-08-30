Голубая Луна в августе 2023: что категорически нельзя делать в это полнолуние
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Первое полнолуние в августе состоялось 1 числа
Голубая Луна — это необычное и нечастое астрономическое явление. Так называется второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Голубое полнолуние считается особенно энергетически сильным, в этот день нужно быть готовым к любым неожиданностям, а некоторым знакам Зодиака — и вовсе к кардинальным изменениям.
Когда полнолуние в августе 2023 года
Первую августовскую полную луну мы наблюдали 1 числа. Это суперлуние называлось "осетровым" и тоже было очень необычным.
Голубая Луна появится на небосводе 31 августа в 04:37. Это 16 лунный день, полная Луна будет находиться в знаке Рыбы. Второе полнолуние августа тоже будет суперлунием, когда спутник находится в перигее — то есть на ближайшей к Земле точке своей орбиты. Для нас это означает, что Луна будет немного больше обычной, хотя и лишь на 7%. Невооруженным глазом эта разница в размерах, вероятно, не будет заметна.
Как полнолуние влияет на человека
Финансы — в этой сфере удача ожидает предпринимателей. Используйте свои возможности по максимуму — сделки, заключенные в этот лунный день, будут удачными. Но людям, не обладающим бизнес-талантами, лучше воздержаться от финансовых операций.
Что нельзя делать в полнолуние с деньгами:
- совершать большие покупки;
- давать в долг;
- брать в долг.
Полная луна символизирует наполненную до краев копилку. Не разбивайте ее без крайней необходимости, чтобы в дальнейшем деньги не утекали между пальцев как вода.
Работа — полнолуние дарит мощный прилив энергии, ваша эффективность повышается в разы. Если ваша профессия творческая, вас посетит вдохновение и креативные идеи. В то же время управление различными рабочими процессами и подчиненными будет сложным. Не стоит начинать новые проекты и продвигать новые стратегии.
Если вам повезет в этот день устроиться на работу, то карьера будет складываться удачно. Хотя для собеседования этот день не очень хорош — придется постараться, чтобы продемонстрировать свои профессиональные достоинства. А вот увольняться в полнолуние категорически не рекомендуется. Новая работа появится нескоро, и вполне вероятно, что принесет одни разочарования.
Любовь — космическая энергия заставляет эмоции бить через край, и не всегда они позитивные. Нельзя провоцировать ссору, чтобы ее последствия не растянулись на месяцы. Будьте сдержанны и уверены в себе, контролируйте свои эмоции и полнолуние принесет вам удачу в любви.
Ранее мы рассказывали, на какие знаки Зодиака больше всего повлияет полнолуние 31 августа 2023. Это астрологическое явление принесет представителям зодиакального круга перемены в жизни.