Нужно успеть сделать осенью: как правильно высаживать луковичные цветы на зиму

Хитрости, которые помогут вам вырастить удивительно красивый и пышный цветник

Луковицы некоторых цветов нужно успеть посадить именно осенью, чтобы они смогли окрепнуть до начала процесса бутонизации. Более того, высаженные под зиму растения приобретают устойчивость к неблагоприятным факторам и могут противостоять внешним воздействиям.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, идеально подходят для высадки осенью подснежники, гиацинты, тюльпаны, крокусы и лилии и т.д. Как выбрать место для посадки, когда именно и как правильно высаживать луковицы — читайте далее.

Как выбрать место под посадку

Для высадки следует выбирать участок на возвышенности: солнечный и хорошо освещенный. Однако подснежники лучше приживаются в слегка затененных местах, поскольку процесс бутонизации у этих цветов происходит задолго до появления листьев. Лучше всего для таких цветов выбрать участок с рыхлой, воздухо- и влагопоглощающей землей. ⠀

Когда сажать луковичные осенью

В конце августа можно поместить в почву лилии, тюльпаны, хионодоксы, хохлатки.

В начале сентября обычно сажают рябчики (императорский и шахматный), иридодиктиум, эрантис, галантус, кандик.

Вторая половина сентября идеально подходит для посадки тюльпанов, гиацинтоидесов, колхикума, белоцветов.

В начале октября можно высаживать гиацинты, ирисы луковичные, хионодокси, нарциссы, ботанические тюльпаны, осенние крокусы, подснежники, декоративный лук (аллиум).

А вообще все зависит от текущей погодной ситуации. Планировать посадку последних луковичных лучше за 2 недели до заморозков.

Правила высадки луковичных:

Удалите сорняки и остатки растительных культур и перекопайте грядку;

Подкормите все грядки компостом, суперфосфатом и сульфатом калия, а за 2 недели сделайте дренаж, насыпав пару сантиметров песка;

Протравите или обеззаразьте луковицы:

Глубина посадки цветов должна быть равна ее тройной высоте;

Насыпьте удобрения медленного действия в лунки, и опустите луковицы корешками вниз. Присыпьте почвой, осторожно уплотните и покройте почву мульчирующим материалом. Можно дополнительно закрыть место посадки сеном, торфом, опавшей листвой и обычной землей.

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