Добавьте красок в осенний сад: какие цветы можно высаживать прямо сейчас

Опытные цветоводы не прекращают расширять свою палитру растений даже осенью

Многие популярные цветы высаживают не только весной, а и осенью. В августе, к примеру, опытные цветоводы рекомендуют обратить внимания на два красивых цветка.

Георгины и японские анемоны добавят вашему осеннему саду красок. Об этом рассказывает Express.

Так, георгины — идеальное украшение участка летом и осенью, бывают самых разных цветов, размеров и форм. Цветут в конце лета и всю осень. Рекомендуется высаживать растение в теплом солнечном месте с хорошо дренированной и плодородной почвой. Георгины предпочитают постоянную подачу воды, а не полив каждые несколько дней. Для этого дачники могут использовать автоматическую систему капельного орошения.

Цветы плохо переносят сильный ветер, поэтому обязательно сажайте их в защищенном месте. Более высокие георгины с крупными цветками привязывайте к опоре для дополнительной поддержки.

Георгины не любят холод и не выдерживают "минус". Когда в конце осени погода станет прохладнее, выкопайте клубни и храните их в помещении на зиму. Высадку производите весной: сначала в горшки и контейнеры, а уже в сад в конце мая или после последних заморозков.

Второй отличный вариант цветка для высаживания в конце лета — японские анемоны. Зеленая листва и розовые цветы станут украшением любой клумбы. После того, как растение укоренится, станет более выносливым и пышным при цветении.

Японская анемона любит находиться в полутени, но также хорошо растет на солнце. Требует регулярного полива в течение первого года жизни. После этого поливайте цветы только жарким летом, когда недостаточно дождей.

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