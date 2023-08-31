Именины 1 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в первый день осени

1 сентября праздник не только у школьников

В пятницу, 1 сентября, в 2023 году отмечается День знаний, День памяти начала Второй мировой войны, Всемирный день написания писем, День перерыва на искусство, День ленивых мам.

Кроме того, в этот день отмечается народный праздник Фёкла Свекольница, а носители четырех женских и мужских имен празднуют свой День ангела, — и про каждого из них мы ниже расскажем подробнее.

Мужские именины 1 сентября

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 1 сентября церковью чтится мученик Андрей Стратилат, Таврийский.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 1 сентября почитается мученик Тимофей Палестинский.

Женские именины 1 сентября

Фекла, — это редкое на сегодняшний день имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "слава Божья". 1 сентября церковью почитается святая мученица Фекла Газская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про простой лайфхак, как продлить жизнь батарее вашего телефона, — нужно изменить всего одну настройку.