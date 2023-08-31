Когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году: новая дата праздника

Покров Пресвятой Богородицы — в чем помогает и что символизирует

В этом году произошло важное для всех православных верующих событие. Поместный Собор Православной церкви Украины принял решение перейти на новоюлианский календарь, который совпадает с общепринятым в европейских странах. ПЦУ готовилась к переходу на новый стиль в течение пяти последних лет.

Когда отмечается Покров Пресвятой Богородицы — новая дата

Украина переходит на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Это значит, что с сентября все церковные праздники с фиксированной датой официально будут смещены на две недели ранее. Соответственно, если в прошлом году праздник Покрова отмечался 14 октября, то в этом году этот день будет праздноваться 1 октября.

Покров Пресвятой Богородицы — история праздника

В основу этого великого праздника легли предания о видении Пресвятой Девы Богородицы, которое произошло в одном из храмов Константинополя. По описаниям, Святая Мария явилась в церковь в сопровождении ангелов и других святых, распростерла над верующими свой сияющий омофор (иными словами мантию, покров), который сняла с головы, и молилась вместе с ними о мире.

Из таких описаний становится ясно, в чем смысл праздника Покров — христиане верят, что благодаря заступничеству Божьей Матери от города отступили войска противника и его жители были спасены. С давних пор верующие в этот день просят Богородицу защитить их от всех бед и несчастий.

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