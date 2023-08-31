Какие ошибки быстро разряжают батарею смартфона: все пользователи этим "грешат"

Специалисты рекомендуют ставить устройство на зарядку при 10%

Многие пользователи совершают ошибку, не заряжая свой мобильный телефон должным образом. Однако чаще всего, они просто не знают, как это правильно делать.

Рассказываем, как нельзя заряжать свой смартфон, чтобы ваш гаджет больше не разрядился в самый неподходящий момент. Аккумуляторы часто подвергаются серьезному стрессу, о котором мы даже не подозреваем, пишет santeplus.

Как нельзя заряжать мобильный телефон

Вопреки распространенному мнению, оставлять мобильный телефон заряжаться на 100% — большая ошибка. Когда смартфон достигает максимального уровня заряда батареи, он начинает медленно получать электроэнергию. Именно поэтому аккумулятор быстро изнашивается. Лучше всего заряжать аккумулятор в течение коротких периодов времени, в течение дня.

Когда мобильный телефон заряжается, температура может быть выше. Однако если он станет слишком горячим, велика вероятность возникновения проблем как внутри устройства, так и в аккумуляторе. Вот почему идеально всегда заряжать его в условиях умеренной температуры.

Никогда не оставляйте его на поверхности, склонной к перегреву, например на кровати, диване или подушке. Также разумнее было бы снимать чехол с мобильного телефона, когда он заряжается.

Еще одна ошибка, которую привыкли совершать почти все мы: заряжать смартфон всю ночь напролет. Оставаясь подключенным к сети, пока он полностью заряжен, ваш мобильный телефон подвергается воздействию огромного напряжения, которое в конечном итоге приводит к повреждению аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.