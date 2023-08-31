Как часто нужно пересаживать комнатные растения: полезные советы
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Лучшее время для пересадки — весна и лето
Согласитесь, очень красиво, когда дома растет много красивых комнатных цветов. Однако, чтобы всем растениям было комфортно в вашем жилище — за ними нужно правильно ухаживать: вовремя поливать и вовремя пересаживать.
Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, пересадка может вызвать стресс у растения, поэтому его не следует делать часто или без особой надобности. Пересадку необходимо производить тогда, когда нужно дать растению дополнительное пространство для роста, а также освежить почву, поскольку со временем оно может истощить питательные вещества.
Признаки того, что ваше растение нуждается в пересадке
- корни, выходящие из дренажных отверстий;
- почва, которая выглядит очень сухой;
- если прошли годы с тех пор, как вы пересаживали, и растение выглядит слишком большим для своего горшка.
Как часто нужно пересаживать растения
- Комнатные растения меньшего размера (диаметр горшка до 25 см) пересаживают каждые 12-24 месяца.
- Для больших растений (диаметр горшка 25 см и более) подходит пересадка каждые 24-48 месяцев.
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