Будто только что из магазина: в чем замочить кухонные полотенца перед стиркой

Быстрый и простой способ эффективно отстирать кухонные полотенца

Повторите этот простой способ, и тогда даже самые засаленные пятна, которые не отошли с кухонных полотенец после стирки в машине, исчезнут полностью. Это весьма полезный и эффективный совет для всех чистюль.

Прежде, чем отправить вещи на стирку, кухонные полотенца нужно замочить в специальном растворе. Он подходит как для белых, так и для цветных тканей, пишет cpykami.

В чем замочить полотенца перед стиркой: рецепт раствора

В таз вылейте горячую воду из чайника (при необходимости долейте больше воды, если у вас много полотенец). Добавьте 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки соды и 2 столовые ложки любого отбеливателя. Возьмите порцию стирального порошка, такую, какую вы обычно используете для стирки в стиральной машине (можно также использовать гель-порошок). Добавьте 1 столовую ложку жидкого моющего средства для посуды.

Полотенца поместите в этот приготовленный раствор и оставьте их на ночь для замачивания. После этого проведите стирку в машинке, как обычно, затем высушите их и используйте по назначению.

Ранее ми рассказывали, в чем замочить полотенца, чтобы раз и навсегда вывести засаленные пятна. Также "Телеграф" писал, как отстирать самые засаленные кухонные полотенца.