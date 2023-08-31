Не только тюльпаны и нарциссы: как правильно высаживать на зиму крокусы

Советы, которые помогут вырастить прекрасный сад

Яркую весеннюю клумбу можно получить не только из тюльпанов и нарциссов, ведь есть еще множество ранних цветов, которые кстати можно высадить еще осенью. Одними из них являются крокусы.

Если все сделать правильно, то вы получите красивую цветущую клумбу сразу после ухода зимних холодов, отмечает портал vse_roste в Инстаграм. Что нужно учитывать при посадке крокусов осенью — далее в материале.

Что нужно знать при посадке крокусов осенью

Сроки посадки

Лучшее время для покупки и посадки – сентябрь-октябрь, когда растения находятся в покое. Теплой затяжной осенью время высадки может занять и до конца ноября.

Подготовка к посадке луковиц

Особой подготовки луковицы не требуют. Но для профилактики заболеваний следует обработать их протравителем с эффектом фунгицида. Для стимуляции корнеобразования можно также использовать укоренитель.

Высадка луковиц

В легкую рыхлую почву луковицы сажают на глубину двух ее высот, в тяжелых почвах – на глубину одной – но не меньше, чем на 5 см. Минимальный промежуток между луковицами может быть 2-3 см.

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